Португалія просить ЄС про фінансову допомогу

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Португалія попросила Єврокомісію надати їй фінансову допомогу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Єврокомісії.

«Прем`єр-міністр Португалії Жозе СОКРАТЕШ поінформував сьогодні Президента Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ про намір Португалії просити про активацію механізмів фінансової підтримки», - йдеться в повідомленні прес-служби Єврокомісії.

У свою чергу, Президент Єврокомісії пообіцяв розглянути цей запит максимально швидко.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні дві країни – Греція й Ірландія – одержують фінансову допомогу від Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду для скорочення дефіциту бюджету та погашення зовнішнього боргу.