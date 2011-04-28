Європа може по-новому подивитися на ЄАНТК

Баку. 28 квітня. УНІАН. Європа по-новому може розглядати проект із будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) в умовах, коли світові ціни на нафту неухильно підвищуються.

Таку думку висловив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю азербайджанському агентству Trend напередодні свого офіційного візиту до Азербайджану.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, стрімке зростання видобутку вуглеводнів в азербайджанському секторі Каспійського моря, а також необхідність диверсифікації маршрутів доставки нафті кінцевому споживачу, зумовлюють спільність інтересів усіх учасників ланцюжка експортер-транзитер-споживач, що передбачені в проекті ЄАНТК.

Таким чином, можливість інтеграції через проект ЄАНТК в європейський енергетичний простір і отримання доступу до енергетичних активів у Європі є безумовним плюсом для Азербайджану, вважає він.

”Україна також зацікавлена в активній участі в цьому проекті, зокрема шляхом надання транзитних послуг. Що стосується європейських споживачів, то вони отримають найкоротший, а тому й економічно вигідний шлях доставки каспійської нафти для завантаження своїх нафтопереробних потужностей”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, за останній рік у цьому напрямку зроблено ряд конкретних кроків. У ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі в січні цього року були підписані двосторонні угоди у сфері транспортування нафти й постачання скрапленого природного газу, які створюють необхідну основу для подальшого розвитку співпраці, сказав Президент.

Він нагадав, що вже півтора роки Азербайджан здійснює постачання нафти для переробки на Кременчуцький нафтопереробний завод, планується збільшення цих поставок. За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна почала транзит азербайджанської нафти по трубопроводу Одеса-Броди для білоруських споживачів.

”При цьому зазначу, що регулярні поставки каспійської нафти нафтопроводом Одеса-Броди в аверсному режимі не лише підвищують рівень завантаженості нафтотранспортної системи, але й зміцнюють енергетичну безпеку регіону та Європи в цілому, підтверджуючи роль України як надійної країни-транзитера”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, початок роботи нафтопроводу Одеса-Броди в аверсному режимі послужило достатньо серйозним сигналом, що Україна від декларацій щодо пошуку альтернативних джерел поставок енергоносіїв і вигідного географічного розташування країни для транзиту вуглеводнів взялася до конкретних дій.

Таким чином, в умовах, коли світові ціни на нафту неухильно підвищуються, Європа по-новому може розглядати проект ЄАНТК, сказав Президент України. За його словами, вже цього року до діючих контрактів на транзит 4 мільйонів тонн азербайджанської нафти до Білорусі Україна може додати транзит як мінімум 3 мільйонів тонн на європейські нафтопереробні заводи.

”Зокрема, ми плануємо предметно обговорити з Польщею питання транспортування каспійської нафти в напрямку Словаччини, Чехії, Угорщини та інших споживачів Центральної та Східної Європи в рамках першого етапу реалізації проекту ЄАНТК”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної та Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі та Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня ц.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість у добудові нафтопроводу ”Одеса–Броди” до Гданська.