У висновку йдеться про закриту черепно-мозкову травму.

За висновком судмедексперта, смерть чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті в Подільському районі Києва, настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначено, що це перші результати судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка.

"За висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено. Для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень", – наголошують в поліції .

При цьому зазначають, що розслідування триває, а обставини події перевіряються.

Смерть чоловіка у ТЦК Києва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

Головне управління Нацполіції в м. Києві. зазначало, що попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі "впав на підлогу та травмувався". Зазначалося, що присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Водночас учора, 23 жовтня, журналістка Дарина Трунова опублікувала пост, у якому повідомила про смерть сина своїх знайомих в Києві після того як його напередодні мобілізували. Вона розповіла, що батькам подзвонили з лікарні і повідомили, що у нього серйозна черепно-мозкова травма, через яку довелося робити трепанацію черепа. Лікарям не вдалося врятувати його життя, через деякий час чоловік помер, не виходячи з коми.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час Години запитань до уряду в парламенті України зазначив, що візьме розслідування під свій контроль.

