Криза з туніськими мігрантами свідчить про проблеми в Європі

Стамбул. 11 травня. УНІАН. Криза з туніськими мігрантами в Італії і Франції свідчить про проблеми в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила колишній міністр з питань європейських справ Італії, колишній депутат Європарламенту, а нині – член Групи видатних політиків, створеній Генеральним секретарем Ради Європи, Емма БОНІНО на прес-конференції в Стамбулі.

«Коли йдеться про два десятки тисяч мігрантів, - це знак, що Європа, очевидно, не зовсім здорова», - сказала вона.

За словами італійського політика, під час кризи в колишній Югославії деякі країни-члени ЄС приймали сотні тисяч мігрантів, проте тоді питання про перегляд Шенгенської угоди не порушувалося.

Е.БОНІНО також зазначила, що підготовлена Групою видатних політиків доповідь про політику міграції має сприяти попередженню повторення таких ситуацій у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, Група видатних політиків підготувала доповідь «Поєднуючи різноманітність і свободу», присвячену проблемам міграції в Європі. У документі пропонується 59 конкретних дій, які можуть бути зроблені на національному і місцевому рівнях в країнах Європи, для поліпшення ефективності політики у сфері міграції.

На початку цього року внаслідок подій у Тунісі понад 25 тис. мігрантів прибули на італійський острів Лампедуза. Італія, порахувавши, що країни-члени ЄС залишили її наодинці з проблемою напливу мігрантів, видала всім прибулим шестимісячні види на проживання з правом проживання в будь-якій країні-члені ЄС. Більша частина мігрантів вирушила до Франції, оскільки Туніс – франкомовна країна. Франція у відповідь закрила залізничне сполучення з італійським прикордонним містом Вентімілья.

Наприкінці квітня президент Франції Ніколя САРКОЗІ і прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ запропонували переглянути Шенгенську угоду, передбачивши можливість країнам-членам тимчасово відновлювати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС у разі проблем із значним напливом мігрантів на одній з ділянок зовнішніх кордонів.

4 травня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо політики у сфері міграції, які не виключають можливості в найбільш складних ситуаціях відновлювати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС. 12 травня ці пропозиції обговорюватимуться на засіданні Ради міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС.

Більшість груп Європарламенту вже заявили про те, що перешкоджатимуть спробам обмежити право на вільне пересування в Шенгенській зоні.