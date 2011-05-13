Білорусь може заборонити опозиціонерам виїзд за кордон

13:23, 13 травня 2011
Новини ЄС
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У відповідь на санкції ЄС

Київ, 13 травня. УНІАН. Білорусь у відповідь на санкції Європейського Союзу може ввести для приблизно 200 опозиційних політиків заборону на виїзд за кордон.

Про це повідомляє білоруська служба радіо ”Свобода” з посиланням на джерело в Адміністрації Президента Білорусі.

”Білоруська сторона спокійно сприймає такі заяви про санкції. Ми працюємо над низкою заходів у відповідь. У комплексному плані можливих заходів передбачено й заборону на виїзд за кордон для ряду діячів білоруської опозиції, які найактивніше закликали й продовжують закликати владу Євросоюзу до введення економічних санкцій проти білоруського народу”, - цитує радіо ”Свобода” слова чиновника.

Представник Адміністрації Президента Білорусі також не виключив, що Мінськ запропонує залишити Білорусь деяким дипломатам країн Євросоюзу.

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