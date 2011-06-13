Український оркестр взяв участь у фестивалі у Франції (фоторепортаж)
Веселе свято відбулося у Сен-Кентені
Оркестр і балетна група Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних сил України з Чернігова взяли участь у фестивалі духових оркестрів у французькому місті Сен-Кентен (Пікардія).
Цей фестиваль проводиться тут вже в 24-й раз в рамках свята блазнів, що проходить щорічно у вихідні на Трійцю.
11 червня у місцевому Палаці спорту відбувся концерт оркестрів з Франції, Нідерландів та України, а у неділю – жартівливий парад вулицями міста.
Український колектив промаршував вулицями міста одним з перших.
А завершилося свято пізно ввечері феєрверком.
|Український колектив розпочав парад одним з перших
|Дівчата-мажоретки демонстрували чудеса володіння паличками.
|Настрій українським музикантам не зіпсувала навіть 50-годинна подорож автобусом.
|Український оркестр Продемонструвавши програму на площі, оркестр продовжує парад до нової зупинки.
|Юні французькі мажоретки...
|І їх музичний супровід
|Казкові персонажі - повноцінні учасники святкового дефіле
|Маленькі глядачі обсипали своїх улюблених казкових героїв конфетті
|у святковому параді взяли участь оркестри на будь-який смак.
|Яскраві костюми - характерна риса свята у Сен-Кентені.
|Глядачі, часом не поступалися у яскравості костюмів учасникам параду.
|А це - кларільйон на колесах. Музичний інструмент, характерний для північної Франції та Бельгії. Він складається з дзвонів, а грають на ньому, як на піаніно, чи на органі.
|В паузах між парадними колонами малюки розважалися по-своєму.
|А цей колектив, скоріше, нагадує джаз-бенд. І складається з місцевих кухарів.
|Гігантські ляльки - один з традиційних атрибутів свята у Сен-Кентені.
|Група ”Vaillant” (Хоробрі) із Сен-Кентену - улюбленці місцевої публіки.
|Музична група з французького Бове
|Дівчата в португальських народних костюмах так і світилися посмішками.
|Африкаський стиль...
|І такий самий яскравий окрестр.
Фото Сергія Воропаєва.
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