Український оркестр взяв участь у фестивалі у Франції (фоторепортаж)

Оркестр і балетна група Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних сил України з Чернігова взяли участь у фестивалі духових оркестрів у французькому місті Сен-Кентен (Пікардія).

Цей фестиваль проводиться тут вже в 24-й раз в рамках свята блазнів, що проходить щорічно у вихідні на Трійцю.

11 червня у місцевому Палаці спорту відбувся концерт оркестрів з Франції, Нідерландів та України, а у неділю – жартівливий парад вулицями міста.

Український колектив промаршував вулицями міста одним з перших.

А завершилося свято пізно ввечері феєрверком.

Фото Сергія Воропаєва.