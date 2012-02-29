ЄС надасть Грузії 18 млн. євро на реформу кримінальної юстиції

Брюссель. 29 лютого. УНІАН. ЄС надасть Грузії 18 млн. євро на програму підтримки реформи кримінальної юстиції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідну угодну сьогодні підписали комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ та віце-прем’єр-міністр та міністр євроатлантичної Грузії Гіоргі БАРАМІДЗЕ.

“Це вже друга така програма для Грузії”, - зазначив після підписання С.ФЮЛЕ.

Він наголосив, що на сьогодні ЄС та Грузія мають низку двосторонніх програм в різних сферах. Крім того, тривають переговори про угоду про асоціацію, а днями було започатковано переговори про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

У свою чергу Г.БАРАМІДЗЕ зазначив, що Тбілісі дуже цінує підтримку Брюсселя.

“Сьогоднішнє підписання – демонстрація того, як ЄС суттєво підтриміє реформи в Грузії”, - сказав він.

Грузинський віце-прем’єр також зазначив, що на сьогодні узгоджено практично 75% угоди про асоціацію.

“Ми рухаємося крок за кроком, і цінуємо сильну підтримку такої поведінки Грузії з боку ЄС”, - наголосив Г.БАРАМІДЗЕ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, підписана сьогодні фінансова угода спрямована на посилення верховенства права та захисту прав людини в країні.

Програма розрахована на три роки і передбачає тренінги поліції, відповідно до європейських стандартів, продовження реформи ювенільної юстиції, покращення умов утримання ув’язнених, більш широке застосування альтернативних ув’язненню методів покарання, покращення доступу громадян юстиції шляхом посилення Служби юридичної допомоги.