Україна представить звіт з виконання рекомендацій GRECO

Київ. 19 березня. УНІАН. 19 - 24 березня у Страсбурзі делегація України візьме участь у 54-му пленарному засіданні Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), де представить звіт щодо виконання антикорупційних рекомендацій, наданих нашій державі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

За його словами, у ході засідання відбудеться розгляд та прийняття звіту України щодо виконання антикорупційних рекомендацій, наданих GRECO за результатами Спільного 1-го та 2-го раундів оцінювання нашої країни.

Міністр нагадав, що наразі триває підготовка другого додаткового звіту України за результатами 1-го та 2-го раундів оцінювання – у частині тих питань, які вважалися виконаними частково.

У ході візиту до Страсбургу делегація України проведе низку зустрічей з експертами, відповідальними за підготовку другого додаткового звіту, під час яких надасть додаткову інформацію та пояснення з питань, що цікавлять експертів GRECO.

Крім того, у ході візиту делегація України планує надати пропозиції щодо проведення четвертого раунду оцінювання України з боку GRECO. За словами міністра юстиції, у ході четвертого раунду оцінювання України експертами GRECO вивчатиметься рівень запобігання корупції в законодавчій гілці влади.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що перші два раунди оцінювання України охоплювали період по 2006 рік включно. За результатами цих раундів оцінюванням було надано 25 рекомендацій загального та спеціального характеру й одне застереження, обов’язкове для виконання Україною, як членом GRECO. У 2009 році було оприлюднено звіт GRECO щодо виконання Україною антикорупційних рекомендацій, в якому було констатовано, що Україна повністю виконала 8 рекомендацій та 17 – частково. У 2011 році Україні було запропоновано підготувати інформацію про хід реалізації саме тих рекомендацій GRECO, які вважалися виконаними частково.

У 2011 році GRECO розпочала Третій раунд оцінювання України. Третій раунд був присвячений питанням криміналізації корупції та прозорості фінансування політичних партій.

*** GRECO було утворено Радою Європи з метою покращення можливостей країн – членів групи боротися з корупцією, дотримуватися ухвалених державами рішень, а також вживати відповідних антикорупційних заходів. Моніторинг політики держав-учасниць GRECO здійснюється у сфері запобігання та протидії корупції, під час якої дається оцінка її відповідності стандартам Ради Європи. Така робота розділяється на тематичні цикли - раунди оцінки.

Україна приєдналась до GRECO 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції.