Кузьмін здивований, чому Європа не помітила засудження екс-спікера ВР Криму

Брюссель. 9 травня. УНІАН. Перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін здивований, що демократична Європа не помітила засудження колишнього голови ВР Криму Анатолія Гриценка.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Я вам скажу, що голова Верховної Ради Криму і лідер Партії регіонів сидить у в’язниці за злочини, які вони скоїли. Про це ніхто не каже. Демократична Європа робить вигляд, що нічого не відбувається. Ви цього не бачите? Ви ж це знаєте!”, - сказав Р.Кузьмін.

Перший заступник Генерального прокурора України зазначив, що має перелік міністрів, голів державних комітетів, керівників служб з представників чинної влади, які сьогодні притягуються до кримінальної відповідальності.

“Ось, я тримаю цей перелік. Там чиновників чинних від Партії регіонів набагато більше, ніж усіх опозиціонерів разом взятих”, - зазначив Р.Кузьмін, демонструючи присутнім кілька аркушів паперу.

Він також навів приклад Василя Волги, колишнього голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, який був союзником Партії регіонів, і зараз також перебуває в ув’язненні.

“Заступники міністрів, директори департаментів, заступники директорів департаментів, керівники служб, працюючі в уряді Миколи Азарова, чиновники Партії регіонів притягуються до відповідальності. Ви цього не бачите. Ви бачите лише одну Юлію Тимошенко та одного Юрія Луценка”, - заявив Р.Кузьмін, звертаючись до присутніх.