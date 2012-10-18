Тимошенко просить ЄС обмежити пересування представникам української влади

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко закликає Європу обмежити вільне пересування країнами Європейського Союзу нинішньої української владної команди.

Про це йдеться у її зверненні до конгресу ЄНП, оприлюдненому президентом Європейської народної партії Вільфредом Мартенсом, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”.

“Настав час ще до виборів обмежити свободу для тих, хто вбиває демократію в моїй країні. Не дозволяйте представникам цього режиму та їхнім поплічникам вільно подорожувати до ваших країн та розповсюджувати інформаційну пропагандистську отруту у ваших країнах. Не дозволяйте їм здійснювати корупційні трансакції через ваші країни та розпочніть розслідувати такі випадки”, - закликала Ю.Тимошенко.

Вон також закликала європейців не дозволяти родинам українських чиновників “насолоджуватись вашим добробутом за допомогою грошей, шахрайством відібраних у важко працюючого українського народу”.

Ю.Тимошенко переконана, що лише відмовивши у цих свободах тим, хто відмовляє у свободі своїм співвітчизникам, можна змусити режим Президента Віктора Януковича усвідомити, що його зневага до закону і Європи потягне за собою серйозні наслідки.

Лідер “Батьківщини” також закликала Євросоюз надіслати на вибори до України якнайбільше спостерігачів, які уважно слідкуватимуть та задокументують кожну фальсифікацію, яку вони побачать, але не тільки в день виборів, а перед ним.

“Вже зараз викривайте дії цього режиму щодо системних фальсифікацій, які він вже здійснює для викривлення результатів виборів, внаслідок чого їх вже зараз не можна вважати ні чесними, ні справедливими”, - написала вона.

Ю.Тимошенко зауважила, що сьогодні вже 439-й день її ув’язнення. “Щоночі, коли брязкає замок на двері, я кажу собі, що я пережила ще один день, і продовжуватиму виживати, яку б ще зневагу не виявляв до мене цей режим, бо це сьогодні є моя частина боротьби за свободу. Але все більше вночі я починаю боятись, не за себе, а за мою країну. Адже цей глухий звук, який я чую щоразу, як зачиняються тюремні двері, нагадує мені про те, що двері до свободи, до Європи, до пристойного життя для моїх співвітчизників також зачиняються для України”, - наголосила вона.

За словами Ю.Тимошенко, “тюремні двері, які побудував Янукович навколо моєї країни, все ще не зачинені назавжди, але до моменту, коли їх буде зачинено, часу майже не залишилося”.

Вона наголосила, що Європа сьогодні намагається зберегти ідею європейської єдності, але робить це, оскільки знає ціну втрати свободи, яку вона заплатила, коли її розкол у минулому дозволив свободі зникнути.

“Ви розумієте, що провал наших спільних зусиль є абсолютно неприйнятною перспективою, я також знаю, що ви будете поряд з Україною у цей момент важкого випробування для нас. Я не перебільшую: залишилось буквально декілька митей для того, щоб вдихнути назад життя та свободу в мою країну”, - написала лідер “Батьківщини”.

У прес-службі нагадали, що донька Юлії Тимошенко Євгенія та заступник голови партії ”Батьківщина” Григорій Немиря беруть участь у конгресі ЄНП, який відбувається 17-18 жовтня у Бухаресті.

У рамках конгресу відбулася низка зустрічей Г.Немирі та Є.Тимошенко з лідерами ЄС і європейськими політиками.