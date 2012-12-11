Вірменія приєднається до програм ЄС

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС підтримала підписання Протоколу до угоди про партнерство та співробітництво з Вірменією про її участь у програмах ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 10 грудня на засіданні Ради.

Протокол може бути підписаний після узгодження Європарламентом.

Протокол, зокрема, передбачає, що за кожною окремою програмою Єврокомісія і влада Вірменії підписуватимуть меморандуми про взаєморозуміння, які визначатимуть ступінь участі Вірменії, її фінансовий внесок, а також участь у процедурі оцінки ефективності програми.

Орієнтовний список таких програм в цілому був затверджений Радою Євросоюзу 5 березня 2007 року.

Зокрема, список припускає можливість співпраці третіх країн з 20 агентствами ЄС. Серед них: Європейський фонд за поліпшення умов життя і праці (EUROFOUND), Європейське агентство охорони довкілля (EEA), Європейський моніторинговий центр за наркотиками і наркоманією (EMCDDA), Європейське агентство безпеки і здоров`я на роботі (EU-OSHA), Європейський моніторинговий центр расизму і ксенофобії (EUMC), Європейське бюро продовольчої безпеки (EFSA), Європейське агентство морської безпеки (EMSA), Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA), Європейське агентство мережевої та інформаційної безпеки (ENISA), Європейський центр попередження і контролю за хворобами (ECDC), Європейське залізничне агентство (ERA, тільки для європейських партнерів ЄС), Європейське агентство з управління операційною співпрацею на зовнішніх кордонах ЄС (FRONTEX), Європейське управління нагляду за глобальною системою супутникової навігації GALILEO, Агентство рибного контролю (CFCA у сфері контролю та інспекцій виконання угод), Європейський інститут досліджень у галузі безпеки (ISS), Супутниковий центр ЄС (EUSC, тільки для членів НАТО або кандидатів на членство в ЄС), Європейське оборонне агентство (EDA), Європейське поліцейське бюро (EUROPOL), Об`єднання ЄС зі співпраці у сфері юстиції (EUROJUST), Європейський поліцейський коледж (CEPOL).

Документом також визначений приблизний список з 18 програм Євросоюзу, відкритих для співпраці з третіми країнами. Серед них - програми співпраці у сфері фінансового контролю, у сфері співпраці митних і податкових органів, у сфері інноваційного розвитку, захисту прав споживачів, фундаментальних прав і юстиції, боротьби з тероризмом і організованою злочинністю, у галузі вантажного транспорту і створення нової системи управління авіапольотами, посилення енергоефективності, розвитку інформаційного співтовариства, швидкого реагування на надзвичайні ситуації, в сферах охорони здоров`я, захисту авторських прав, наукових досліджень, а також в діяльності Європейського фонду регіонального розвитку.