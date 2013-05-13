Єлісєєв став уповноваженим Президжента із зовнішньополітичних та інтеграційних процесів
14:00, 13 травня 2013Новини ЄС
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Указ Януковича
Київ. 13 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович призначив Костянтина Єлісєєва радником Президента України – Уповноваженим України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесі.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Згідно з документом, Єлісєєв має подати проект Положення про Уповноваженого України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів.
Як повідомляв УНІАН, Єлісєєв - Представник України при ЄС.
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