Україна готова приєднатися до угод Митного союзу...

18:59, 27 травня 2013
Новини ЄС
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Які не суперечитимуть зобов'язанням перед ЄС

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Україна готова приєднатися до всіх угод Митного союзу, які не суперечать зобов’язанням країни перед ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час виступу на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.
“Наша позиція проста: ми приєднаємося до всіх угод Митного союзу, які не суперечать нашим зобов’язанням перед ЄС”, - сказав він.
Міністр зазначив, що сьогодні Україна обговорює меморандум з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану, і сподівається отримати статус спостерігача.
У коментарі українським журналістам після завершення засідання міністр зазначив, що головна мета - не інтеграція, а недопущення дезінтеграції передусім у важливих для України сферах, в тому числі космічному та авіабудуванні.

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