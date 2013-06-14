Фюле не бачить підстав, щоб бити на сполох у роботі з Україною на підписання угоди

Брюссель. 14 червня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле не бачить підстав для того, щоб бити на сполох у роботі з Україною на підписання угоди про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу після зустріч з прем’єр-міністром Молдови Юрі Лянке.

“Є певні умови, які мають бути реалізовані, наполегливо працюємо з українською владою, гарна робота триває з низки питань”, - сказав комісар.

Він зазначив, що найближчим часом (24 червня – УНІАН) має відбутися засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, яке стане ще однією можливістю обговорити те, що залишається зробити для того, щоб був “відчутний прогрес” у трьох сферах, визначених Радою закордонних справ ЄС у висновках по Україні від 10 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.