Фінанси мають надійти протягом першого кварталу наступного року.

Уряд прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа заявив, що виділить додаткові 700 мільйонів євро на військову допомогу Україні в першому кварталі 2026 року, пише Sky News.

Додатковий пакет фінансової допомоги був анонсований після переговорів Діка Схофа з британським прем'єром Кіром Стармером щодо ситуації в Україні. Сьогодні Стармер має зустрітися у Лондоні з президентом України Володимиром Зеленським.

Минулого тижня Нідерланди спільно з Норвегією та Німеччиною взяли на себе зобов'язання виділити 500 мільйонів доларів на реалізацію Пріоритетного списку потреб України (PURL), що дозволяє НАТО закуповувати американську зброю для України.

Розслідування дійшло висновку, що Володимир Путін особисто наказав вбити колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері. Цей факт стимулював уряд Кіра Стармера прийняти рішення про майбутню передачу 9,2 млрд євро російських активів, заморожених у Великій Бриатнії, на підтримку України. Механізм передачі коштів ще мають затвердити.

Водночас питання заарештованих в ЄС російських активів все ще лишається нерозв’язаним. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію, що рішення по росактивах має бути прийнято більшістю голосів країн, оскільки переконати Бельгію підтримати Україну дипломатам поки що не вдалося. Це дозволить також уникнути потенційного вето з боку Угорщини. Рішення по росактивах мають прийняти на саміті Євросоюзу 18 грудня.

