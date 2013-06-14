Звільнення Тимошенко було б кращим вирішенням проблеми вибіркового правосуддя?

Брюссель. 14 червня. УНІАН. Звільнення Юлії Тимошенко було б найбільш зрозумілим рішенням у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя в Україні.

Таку думку в інтерв’ю радіо “Свобода” висловив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

“Ми кажемо українцям, що ви маєте розвіяти усі сумніви щодо вибіркового правосуддя. Як ви зробите це, - це вашеЮ так би мовити рішення, і найбільш, я би сказав зрозумілим рішенням, було б звільнення колишнього прем’єр-міністра”, - сказав він.

Міністр наголосив, що в процесі боротьби за посади не можна саджати когось до в’язниці, особливо жінку, яка має проблеми зі здоров’ям, що, у свою чергу, піднімає питання умов її утримання.

“Це – довга історія, тож, ми, в цілому, сказали: розвійте всі сумніви, скоріш за все було б корисним, і було б реальним сигналом, якби вона була звільнена, і ми кажемо це українцям напряму”, - сказав Л.Лінкявічюс.

Він також зазначив, що вірить у можливість підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті “Східного партнерства” наприкінці листопада, за умови виконання Україною критеріїв, виставлених Радою закордонних справ ЄС у грудні 2012 року.

“Вони знають, що робити, ми кажемо, що робити, тож, - це зрозуміло”, - сказав литовський міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.