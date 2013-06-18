Венеціанська комісія: Закон про референдум в Україні не відповідає міжнародним стандартам

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Венеціанська комісія вважає, що закон про національний референдум в Україні не повністю відповідає міжнародним стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій офіційній позиції Венеціанської комісії щодо закону про національний референдум України, схваленому Верховною Радою у листопаді 2012 року.

“Можна сказати, що практично безмежний перелік питань, які можуть бути винесені на референдум згідно із законом є проблематичним з точки зору міжнародних стандартів, які чітко зазначають, що референдум не має використовуватися для підриву встановленого Конституцією розподілу влади”, - написано в позиції, оприлюдненій на офіційному сайті Комісії.

У документі зазначається, що закон про референдум не передбачає ніяких запобіжників від можливості проведення референдуму за народною ініціативою з питань, які за Конституцією, можуть ініціюватися лише Президентом чи парламентом, наприклад, призначення чи звільнення вищих посадовців.

“Більше того, проблема є бідиш очевидною в світлі статті 95 параграфу 1 закону, який встановлює, що результати національного референдуму з народної ініціативи є остаточними, вони не вимагають підтвердженнями ніякими органами влади і є обов’язковими для українських громадян та органів влади”, - зазначається у позиції Комісії.

Крім у того у документі звертається увага на складність тексту закону, який містить занадто багато технічних деталей, що може заплутати як членів виборчих комісій так і виборців.

“Багато з цих технічних проблем можуть бути вирішені шляхом схвалення Єдиного виборчого кодексу, який встановить чіткі правила виборів та референдумів, зокрема, технічні аспекти діяльності виборчих адміністрацій та реєстрації виборців”, - наголосили в Комісії.

Як повідомляв УНІАН, Венеціанська комісія оцінила закон України про національний референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андреса Херкеля.

Вона також встановила, що дозвіл виносити на референдум питання внесення змін до Конституції чи нової Конституції може завдати шкоди конституційній стабільності та законності в Україні.