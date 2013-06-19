Зміни до закону про вибори в Україні не врахували ключових рекомендацій Європи

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з демократичних інституцій та прав людини) зазначають, що запропонований проект змін до законів України щодо покращення законодавства про вибори та проект закону про довибори депутатів, не врахували ключових рекомендацій, наданих Комісією та Бюро раніше.

Про це йдеться в їх позиції, текст якої офіційно оприлюднено на сайті Венеціанської комісії.

“Хоча проекти законів включають окремі попередні рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії, ця реформа запроваджує лише обмежені зміни до виборчого законодавства. Всебічна виборча реформа, яка б змінила та гармонізувала різні акти виборчого законодавства, була б необхідною”, - написано в документі.

У своїй позиції Венеціанська комісія та ОБСЄБДІПЛ зазначили наявність низки позитивних змін, запропонованих проектами, в тому числі, щодо запровадження критеріїв для створення одномандатних округів, вимоги до Центральної виборчої комісії оприлюднювати на веб-сайті перелік окружних виборчих комісій, дозвіл на внесення змін до реєстраційних документів кандидатів в депутати в одномандатних округах та інші.

“Водночас, ключові питання та рекомендації, що піднімалися раніше у спільних позиціях Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ, а також в фінальних доповідях ОБСЄ/БДІПЛ, залишилися невирішеними в цих проектах законах”, - написано в документі.

Так, у позиції зазначається, що запропоновані проекти зберігають чинну змішану систему виборів, незважаючи на те, що вона створює певні проблеми.

Крім того, запропоновані проекти зберігають обмеження на участь у виборах особам, які були засуджені.

Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ також вважають невиправдано великою вимогу щодо того, що перед балотуванням кандидат має прожити щонайменше 5 років в країні.

У документі також наголошується на тому, що потреба у розробці єдиного виборчого кодексу в Україні зберігається, як і потреба у підвищенні прозорості фінансування передвиборчих кампаній та посиленні представництва різних політичних партій в окружних та дільничних виборчих комісіях.

Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ здійснювали оцінку проектів законів на прохання міністра юстиції України Олександра Лавриновича.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Міністерство юстиції заявило, що Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ, в цілому позитивно оцінили запропоновані зміни.