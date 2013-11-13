Найважливішим для ухвалення угоди з ЄС у Вільнюсі є вирішення питання Тимошенко - Жванія

Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія вважає, що найважливішим для підписання угоди з Євросоюзом на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі є вирішення питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Жванія сказав в інтерв'ю журналістам.

Він підкреслив: “Ви ж усі розумієте, що питання стоїть тільки по Тимошенко (можливість лікування Тимошенко за кордоном - УНІАН), а всі ці два закони (законопроекти щодо прокуратури і змін до деяких законодавчих актів стосовно удосконалення виборчого законодавства - УНІАН) вони так, додатково”.

Жванія зазначив, що законопроект про внесення змін до виборчого законодавства не розглядався для другого читання на засіданні очолюваного ним комітету, оскільки ще не вийшов термін подачі поправок народними депутатами до нього при підготовці до другого читання.

Водночас він не виключив, що даний законопроект може бути розглянутий у парламенті. При цьому Жванія наголосив, що “цей законопроект не є політичним, він є абсолютно технічним, і поправки стосуються суто технічних питань”.

За його словами, вибори до Верховної Ради відбудуться через 4 роки, тому немає потреби поспішати з ухваленням даного законопроекту.

Важливо те, сказав Жванія, що парламент продемонстрував готовність вирішувати це питання і в основному враховано всі ті пропозиції, які висловила Венеціанська комісія.

Як зазначив Жванія, він вірить, що вдасться вирішити всі необхідні питання і у Вільнюсі буде підписана Угода про асоціацію з Євросоюзом.