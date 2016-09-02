ЄС включив Україну до свого інвестиційного плану розвитку цифрової економіки

Європейський Союз включив Україну до свого інвестиційного плану розвитку європейської цифрової економіки, повідомило агентство Reuters з посиланням на єврокомісара з питань цифрової економіки та цифрової спвльноти Гюнтера Еттінгера.

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«Згідно з нашими підрахунками, 600-700 млрд євро (670-780 млрд дол.) Європа повинна інвестувати (в розвиток цифрової економіки – УНІАН), - наводяться в повідомленні слова Еттінгера. – Ця сума включає інвестиції в Швейцарію, Україну і країни Західних Балкан, які є частиною загальноєвропейської інфраструктури».

На думку єврокомісара, інвестиції в цифрову інфраструктуру дозволять Європі наздогнати за рівнем розвитку технологій такі країни як США і Китай. При цьому він радив приділити основну увагу розвитку оптоволоконних мереж і впровадженню зв'язку п'ятого покоління 5G.

«Якщо Європа не зможе розвивати оптоволоконні мережі і запустити наступне покоління зв'язку 5G досить швидко, ми програємо, тому що важливі технологічні програми не будуть доступні», - пише Reuters.

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Як повідомляв УНІАН, у ході візиту до України наприкінці липня 2016 року Еттінгер повідомив, що Україна стане першим стратегічним партнером Цифрового співтовариства ЄС, не рахуючи країн Євросоюзу.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, приєднання до Цифрового співтовариства Європейського Союзу дасть змогу Україні в середньостроковій перспективі залучити близько 5 млрд євро.

Він повідомив, що Цифрове співтовариство ЄС об'єднає 28 країн Євросоюзу і 6 країн Східного партнерства, включаючи Україну, з метою впровадження єдиних стандартів, лібералізації та контролю цифрового ринку. Перше засідання української робочої групи з приєднання до Цифрового співтовариства ЄС відбудеться у вересні. В ході цієї зустрічі перед українським урядом будуть поставлені чіткі завдання на найближчу перспективу. Потім, за словами Кубіва, в жовтні відбудеться наступна зустріч в Брюсселі (Бельгія), в ході якої робоча група розробить детальний поетапний план дій для України.