Кабмін доручив Кубіву направити звернення про приєднання України до конвенції про правила походження товарів ЄС

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в понеділок.

"Понад 300 представників бізнесу виступили за те, щоб приєднання до конвенції стало одним з ключових пріоритетів уряду", - сказала торговий представник Наталія Микольська, представляючи постанову.

За словами торгпреда, приєднання до конвенції дозволить компаніям з країн-підписантів конвенції, що виробляють кінцеву продукцію з української сировини, маркувати її як вироблену в ЄС. При цьому ключовими бенефіціарами приєднання України до конвенції можуть стати підприємства легкої промисловості та металургійної галузі.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році почне переговори з Європейським Союзом про скасування додаткової сертифікації промислової продукції (угода АССА) за трьома технічним регламентам, включаючи машини, низьковольтне електричне обладнання та електромагнітну сумісність обладнання.

Україна і ЄС домовилися про подальшу лібералізацію квот і мит, а також про посилення урядової взаємодії і контактів бізнесу.

Європейський Союз готовий надати Україні інструменти підтримки для нівелювання негативного впливу на економіку торгової агресії з боку Росії.