Мінекономрозвитку хоче переглянути регуляторне середовище в 70 секторах економіки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір упродовж року переглянути регуляторне середовище в 70 секторах економіки України та виробити підходи до формування ефективного регулювання.

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Про це повідомив заступник міністра Максим Нефьодов на брифінгу в Києві.

"Ми хотіли б за рік переглянути понад 70 ринків, базуючись на спеціальних групах у чотирьох міністерствах і п'ятою, що створюється в Міністерстві економіки з ринку IT, і прийти за ними до моделі ефективного регулювання, і звітувати вже не кількісно: "ми скасували 30 папірців, ми дуже класні й на цьому розходимося", а будемо звітувати про те, що ми скасували додаткові витрати для бізнесу, повернули йому прибуток, яку можна буде інвестувати і створювати робочі місця", - сказав він.

За словами Нефьодова, новий підхід до дерегуляції буде комплексним і сформованим із урахуванням специфіки роботи на ключових для малого і середнього бізнесу ринках.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінекономрозвитку повідомляло, що Верховна Рада може ухвалити весь пакет законопроектів щодо дерегуляції, що нараховує 39 документів, упродовж 5 місяців за умови, що кожного пленарного тижня буде проголосовано не менш як 5 законопроектів.

Серед пріоритетних, на думку фахівців Мінекономрозвитку, законопроекти про спрощення процедур експорту, підвищення ефективності процедур банкрутства, приведення у відповідність законодавства у сфері контролю, про реформу сфери держконтролю, про електронну базу перевірок і мораторій на проведення перевірок бізнесу.

За словами глави Мінекономрозвитку Степана Кубіва, Україна розраховує поліпшити свої позиції в рейтингу Світового банку Doing Business цього року на 15-17 позицій, оскільки виконала більш як половину планів із дерегуляції економіки та поліпшення інвестиційного клімату.