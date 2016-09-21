Бельгія готова надати підтримку Україні у створенні експортно-кредитного агентства

Про це повідомила очільниця відділу двосторонніх відносин Федеральної служби зовнішніх відносин, торгівлі і розвитку Бельгії Анік ван Калстер на спільному засіданні українсько-бельгійської змішаної комісії з торговельно-економічного та фінансового співробітництва у Києві.

"У разі, якщо Україна створить експортно-кредитне агентство, з нашого боку ми готові запропонувати підтримку бельгійського агентства найближчим часом", - сказала вона.

Читайте такожЄС підтримує процес реформ в Україні, надаючи близько €250 мільйонів щорічно – новий посол

За словами Анік ван Калстер, бельгійське експортно-кредитне агентство Credendo ухвалило рішення продовжити програму страхування і кредитування експорту для України.

"Credendo, бельгійське експортно-кредитне агентство, ухвалило рішення продовжити програму страхування і кредитування експорту для України. Це рішення свідчить про стабілізацію обстановки і зацікавленість моєї країни у торгівлі з Україною", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський Союз ухвалив рішення виділити більше 16 млн євро на підтримку українських державних антикорупційних органів.