Бельгія готова надати підтримку Україні у створенні експортно-кредитного агентства

10:58, 21 вересня 2016
Євробізнес
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Бельгія готова надати підтримку Україні у створенні експортно-кредитного агентства, покликаного страхувати ризики експортерів і кредитувати зовнішньоторговельні операції.

REUTERS

Про це повідомила очільниця відділу двосторонніх відносин Федеральної служби зовнішніх відносин, торгівлі і розвитку Бельгії Анік ван Калстер на спільному засіданні українсько-бельгійської змішаної комісії з торговельно-економічного та фінансового співробітництва у Києві.

"У разі, якщо Україна створить експортно-кредитне агентство, з нашого боку ми готові запропонувати підтримку бельгійського агентства найближчим часом", - сказала вона.

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За словами Анік ван Калстер, бельгійське експортно-кредитне агентство Credendo ухвалило рішення продовжити програму страхування і кредитування експорту для України.

"Credendo, бельгійське експортно-кредитне агентство, ухвалило рішення продовжити програму страхування і кредитування експорту для України. Це рішення свідчить про стабілізацію обстановки і зацікавленість моєї країни у торгівлі з Україною", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський Союз ухвалив рішення виділити більше 16 млн євро на підтримку українських державних антикорупційних органів.

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