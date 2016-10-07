ЄС виділив понад 6 мільйонів євро на спільне з Молдовою будівництво міжнародного пункту пропуску в Одеській області - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко повідомив у ході робочої поїздки під час відвідування населеного пункту Паланка в Біляївському районі, де він зустрівся з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.

Порошенко зазначив, що спорудження міжнародного пункту проходить за участю Євросоюзу в рамках програми Східного партнерства, транскордонного співробітництва та спільного управління кордоном.

«Це буде найсучасніший пункт, оснащений найсучаснішою апаратурою, інтернетом. На ці цілі Євросоюз виділив понад 6 млн євро. Команди українських і молдавських фахівців зроблять усе можливе, щоб більше не було черг - ні пасажирів, ні авто», - сказав Порошенко.

Він зазначив, що при перетині кордону в цьому пункті громадяни проходитимуть процедуру пропуску лише один раз.

«Ця ділянка кордону набуває європейського, цивілізованого вигляду», - підкреслив президент.

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Як уточнив глава держави, цей пункт пропуску зводиться на молдавській території. Він також повідомив, що в рамках цієї міжнародної програми на українській стороні споруджується аналогічний пропускний пункт – комфортний, багатосмуговий, зі швидкісним інтернетом.

«Також тут будуть застосовуватися найсучасніші методи протидії контрабанді, спеціальні відеокамери. Молдавські прикордонники і митники матимуть можливість працювати на українській стороні в рамках єдиного пункту пропуску», – сказав Порошенко.

За його словами, українська сторона також веде будівництво дороги М-15 Одеса – Ізмаїл – Рені – Бухарест.

«Ми вважаємо, що вона повинна пожвавити розвиток півдня України і нашу взаємодію з молдавською стороною», - підкреслив президент.

Також Порошенко і Філіп сьогодні ознайомилися з ходом реконструкції низки міжнародних пунктів пропуску в Одеській області та обговорили переваги оновлюваних об'єктів, зокрема, значне збільшення їх пропускної спроможності (людей і автотранспорту).

Лише на реконструкцію міжнародного пункту пропуску "Паланка", яка розпочалася у вересні цього року, Євросоюз виділив 4,75 млн євро. Закінчення робіт тут намічено на вересень 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Порошенко відвідав Одеську область. Програмою робочої поїздки було передбачено ознайомлення з ходом ремонту дороги Одеса - Рені та відвідування підприємств з виробництва вина в області.