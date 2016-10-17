Євросоюз до кінця року запустить програму підтримки реформування держслужби в Україні на 104 млн євро

З цієї суми 90 млн євро буде спрямовано на пряму бюджетну підтримку для підвищення зарплат чиновників, повідомляється в спільному прес-релізі ЄС і Європейського банку реконструкції та розвитку.

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"До кінця 2016 року заплановано запуск великої програми ЄС, спрямованої на підтримку реалізації стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки. Ця програма передбачає загальний бюджетний внесок ЄС у розмірі 104 млн євро, включаючи 90 млн євро на бюджетну підтримку і 14 млн євро на додаткову технічну допомогу", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європи планує дати Україні на підтримку реформ 45 мільйонів євро.