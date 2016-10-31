ЄС у квітні 2017 року запустить електронну систему сертифікації української органічної продукції

Європейська комісія планує в квітні 2017 року запустити нову електронну систему сертифікації для імпорту української органічної продукції, яка буде спрямована на боротьбу з шахрайством і дозволить підвищити прозорість торгівлі завдяки процедурі відстеження товарів при їх транспортуванні, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника міністра з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

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«Зараз європейські колеги готують до запуску нову електронну систему сертифікації для імпорту української органічної продукції... Постанова Європейської комісії про перехід на електронну систему сертифікації набуде чинності протягом 6 місяців, а запуск планується вже в квітні 2017 року», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, впровадження такої системи підвищить довіру іноземних споживачів до якості української органічної продукції, а також значно знизить рівень витрат для наших контролюючих органів.

«Мінагрополітики активно підтримує цю пропозицію», - цитує Трофімцеву прес-служба.

Крім того, згідно з повідомленням, Мінагропрод має намір розробити реєстр виробників органічної продукції в Україні, який дозволить створити чітку і прозору картину органічного сектору країни».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на своєму засіданні 8 серпня затвердив порядок ведення реєстру виробників органічної продовольчої продукції, який дозволить упорядкувати дані про такі компанії та надавати відомості про них у відкритому доступі.

Мінагропрод має намір розвивати виробництво органічної продукції, щоб до 2020 року довести частку такої продукції у валовому сільгоспвиробництві до 3%.

За даними Федерації органічного руху України, наша країна займає 22-ге місце в світі за площами, зайнятими під органічним виробництвом. Українські фермери, яких у 2015 році налічувалося 210, вирощують біопродукцію на 410 тис. га, що становить половину площі Чернівецької області. Федерація органічного руху України прогнозує, що за підсумками 2016 року ці показники зростуть у першу чергу за рахунок малих виробників, орієнтованих на внутрішній ринок. При цьому збережеться тенденція до зростання експорту органічної продукції з України, обсяги якого традиційно перевищують внутрішнє споживання і в останні роки коливаються в межах від 35 до 50 млн євро.

Україна експортує в основному органічні зернові, бобові, олійні культури, а також дикорослі ягоди, гриби та горіхи. Нарощується постачання круп, молочної продукції та соків.