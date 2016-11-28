Україна та ЄС поглиблять співробітництво з безпеки продуктів та боротьби із захворюваннями тварин

В ході візиту комісара Європейського Союзу з питань здоров'я та харчової безпеки Вітеніса Андріукаітіса в Київ 25 листопада українська та європейська сторони домовилися про співпрацю у питаннях забезпечення безпеки вітчизняних харчових продуктів, у боротьбі з вірусними захворюваннями тварин і вдосконалення українського законодавства у відповідність з європейськими нормами.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"Україна та ЄС поглиблять співробітництво в питаннях безпеки харчових продуктів, епізоотичного благополуччя та наближення законодавства до європейських норм... Під час переговорів Україна та ЄС домовилися про сприяння взаємній торгівлі. Також Європейський Союз буде надавати всебічну підтримку Україні в разі поширення нодулярного дерматиту по території нашої держави", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, в ході свого візиту Андріукаітіс зустрівся з міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Кутовим і главою Держпродспоживслужби Володимиром Лапою. Вони обговорили виконання Україною затвердженої стратегії імплементації законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Крім того, сторони обговорили спільні зусилля України і ЄС у боротьбі з інфекційними хворобами тварин, зокрема з африканською чумою свиней (АЧС), сказ і нодулярним дерматитом.

Згідно з повідомленням, єврокомісар також ознайомився з роботою Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

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Як повідомляв УНІАН, під час свого візиту єврокомісар Андріукаітіс планував обговорити з українською стороною питання проведення реформ в рамках ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС, стан реалізації Всебічної стратегії формування аграрної сфери в країні та перспективи взаємного співробітництва України та ЄС в галузі ветеринарії та фітосанітарії.

24 листопада в Брюсселі пройшов саміт Україна – ЄС, в рамках якого відбулися зустрічі на вищому рівні, були підписані ряд важливих стратегічних договорів, включаючи 10-річний меморандум про співпрацю між Україною та ЄС в енергетичній сфері.

Євросоюз є головним на сьогоднішній день ринком збуту для українського експорту, займаючи частку в 41%. З 1 січня 2016 року між Україною та ЄС діє Угода про зону вільної торгівлі.