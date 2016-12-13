Україна і Латвія активізують торговельне співробітництво в рамках Транскаспійського коридору

Україна і Латвія мають намір активізувати економічне співробітництво, яке сповільнилося внаслідок різних обставин у 2012 році, і планують разом розвивати торгові шляхи в рамках Транскаспійського транспортного коридору - від Балтійського до Каспійського моря.

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Про це сказала віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе за підсумками 6-го засідання українсько-латвійської міжурядової комісії з економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва.

«Ми відновили роботу комісії, яка не працювала з 2012 року. Хочу відзначити активну роботу українських і латвійських експертів, - сказала віце-прем'єр. - Ми сподіваємося, що цей протокол, підписаний за підсумками засідання комісії, стане дорожньою картою для нашого співробітництва на найближчі місяці і найближчий рік».

Климпуш-Цинцадзе також зазначила, що українсько-латвійське співробітництво буде активізовано в різних сферах, включаючи агросектор, інвестиції та туризм.

Присутній на засіданні комісії віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Латвії Арвіліс Ашераденс наголосив, що Київ і Рига мають значний потенціал для розвитку співробітництва. За словами Ашераденса, Україна входить до десятки найбільших торговельних партнерів Латвії, однак товарооборот між нашими країнами обчислюється поки що кількома сотнями мільйонів доларів, тоді як товарооборот з іншими найбільшими партнерами Латвії вимірюється «мільярдами доларів».

"Ми бачимо, що рівень взаємної торгівлі між Латвією та Україною близько 270 млн євро, через що Україна перебуває на 24-му місці серед наших торговельних партнерів, і це невисокий рівень, якщо чесно", - сказав віце-прем'єр Латвії.

Довідка УНІАН, за даними Держстату, за 9 місяців поточного року товарооборот між Україною та Латвією зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,4% і становив 260 млн дол. Обсяг експорту становив 146,1 млн дол. В структурі експорту переважали мідь і вироби з неї, прилади та оптичні апарати, одяг, текстиль, котли і машини, паливо, нафта та продукти переробки, готові продукти і зерно, какао.

У 2015 році прямі іноземні інвестиції з Латвії в Україну становили 35,4 млн дол.