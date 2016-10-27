Україна і Франція відновлять роботу комісії з торговельно-економічного співробітництва

Україна і Франція мають намір у 2017 році відновити роботу змішаної українсько-французької міжурядової комісії і галузевих робочих груп з метою посилити взаємовигідну торговельно-економічну співпрацю двох країн.

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Як повідомили у прес-службі уряду, про це домовилися прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс.

Зустріч глав урядів відбулася у Парижі в рамках робочого візиту Гройсмана до Франції.

«Ми вже маємо зростання міжнародної торгівлі на 25%. Але я вважаю, що в енергетиці, літакобудуванні, аграрному секторі, освіті ми маємо величезні можливості для співпраці. Це корисно для обох економік України і Франції», - цитує прес-служба Гройсмана.

Глава українського уряду нагадав, що завтра в Парижі відбудеться діловий форум, у рамках якого представники влади та бізнесу обох країн обміняються думками щодо поліпшення відносин і використання існуючих можливостей у сфері залучення інвестицій, участі у масштабній приватизації в Україні та інших областях.

«Ми можемо, об'єднуючи зусилля двох урядів, створити якісні умови для підвищення торгового обороту, можливостей для спільного інвестування. Це все дає позитивний сигнал для розвитку економіки», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Гройсман 27-28 жовтня перебуває у Франції з робочим візитом, в ході якого він проведе зустрічі з главами низки міністерств і відомств, а також головою Сенату. Крім того, Гройсман відкриє діловий форум, що проводиться під егідою міністерства економіки і фінансів Франції.