У німецькому Бундестазі навесні пройде презентація інвестиційних можливостей України

Навесні поточного року в парламенті Федеративної Республіки Німеччина (Бундестагу) пройде «День реформ в Україні», покликаний продемонструвати економічні успіхи нашої країни та її інвестиційні можливості.

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Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, відповідних домовленостей було досягнуто в ході зустрічі глави держави з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом.

«Порошенко і Ламмерт також відзначили важливість проведення «Дня реформ в Україні» навесні цього року в Бундестазі. Він стане приводом для демонстрації успіхів України у впровадженні реформ, а також ділових та інвестиційних можливостей України», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко перебуває з візитом у Німеччині, де планує провести низку зустрічей на найвищому рівні. Основна тема зустрічей – хід виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. При цьому економічні питання не залишаються осторонь.

Німеччина входить до десятки найбільших торговельних партнерів та інвесторів України. У квітні 2015 року Німеччина заявила про намір надати Україні нецільовий кредит у розмірі 500 млн євро на різні проекти, у тому числі на відновлення сходу країни.