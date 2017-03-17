Україна експортувала понад 360 тонн продуктів птахівництва до країн Євросоюзу

Українські виробники з початку 2017 року поставили 363,5 тонн продуктів птахівництва до країн Європейського Союзу, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з посиланням на першого заступника голови держслужби Андрія Жука.

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Зокрема, за вказаний період українські виробники поставили в Естонію куряче м'ясо обсягом 58,4 тонни, Нідерланди - 148,8 тонни, у Польщі - 126,7 тонни, в Німеччину - 18,6 тонни курячого м'яса та 11 тонн пуху-пера.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз та вісім країн Азії і Близького Сходу тимчасово обмежила ввезення української птиці і продуктів птахівництва у зв'язку зі спалахами високопатогенного грипу птахів у Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях України. При цьому, ЄС дозволив ввезення м'яса птиці та продукції птахівництва з інших областей України.

У той же час, тимчасові обмеження на експорт м'яса птиці з усієї України ввели Ємен, Ірак, Йорданія, Катар, КНР, тоді як часткова заборона на ввезення цієї продукції з областей, де зафіксовано вірус, ввели Саудівська Аравія, Гонконг і Об'єднані Арабські Емірати.