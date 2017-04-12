Україна планує через кілька років почати експорт яловичини до ЄС

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів планує в поточному році провести моніторинг українського великої рогатої худоби на захворювання губчастої енцефалопатії, що сприятиме виходу української яловичини на ринок Європейського Союзу в середньостроковій перспективі.

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Про це повідомила прес-служба з посиланням на голову відомства Володимира Лапу.

«Плануємо в поточному році ініціювати вихід нашої яловичини на ринок ЄС. Для цього, звичайно, потрібно виконати «домашні завдання», зокрема, в частині забезпечення моніторингу губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби», - цитує прес-служба Лапу.

Прес-служба зазначила, що процес виходу на ринок Євросоюзу буде тривалим і може зайняти кілька років. «Це може тривати кілька років, поки наші європейські колеги не перевірять всі елементи системи контролю», - наводяться в повідомленні слова Лапи.

Згідно з повідомленням, в даний час право експорту на ринки ЄС мають 278 вітчизняних підприємств, з яких 98 - це підприємства, що виробляють харчову продукцію.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олія та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту були країни Азії (45,9% експорту, 7 млрд дол.), Євросоюзу (27,5%, 4,2 млрд дол.), Африки (15,7%, 2,4 млрд дол.), СНД (7,7%, 1,2 млрд дол.), а також США (0,9%, 45 млн дол.).