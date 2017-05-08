Мільйонні інвестиції, черги покупців та всесвітнє визнання: як українські надлегкі літаки підкорили світ (відео)

Майже півсотні літаків щороку вартістю від 60 тисяч євро за кожен - така статистика всесвітньо відомої компанії "Аеропракт". На цих літаках літають у 40 країнах світу, йдеться у сюжеті «Роби бізнес».

За 25 років вітчизняний аматорський клуб літакобудування перетворився на всесвітньо відому компанію. На українських літаках вчаться літати у Данії та Великобританії, а в Австралії за допомогою літаків навіть пасуть скотину.

У компанії випускають сільськогосподарські літаки, літаки для аерофотозйомки, чотиримісні та літаки-амфібії. Перший літак власного виробництва компанія продала у 1993 році за 12 тисяч доларів. Однак успіх прийшов, коли українську компанію помітив арабський шейх та інвестував у неї 7 мільйонів доларів.

Сьогодні компанія випустила понад 10 моделей надлегких літаків.