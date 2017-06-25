Як їсти печиво й не гладшати: журналісти побували на українській кондитерській фабриці (відео)

Їсти солодощі, печиво та інші смаколики і не гладшати – секрет простий - українське печиво №1, від якого ваші сідниці не розповзуться до розміру XXL.

Українське печиво кондитерської фабрики "Ярич" завойовує світ: експорт налагоджено до Польщі, Чехії, Угорщини, прибалтійських країн, Китаю, Нігерії та США.

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Один з напрямків бізнесу - виготовлення затяжного печива "Марія", на фабриці виробляють також крекер - з цибулею, ніжний, вершковий та з какао.

Сировину - борошно та цукор - закуповують в Україні, але особливі інгредієнти - за кордоном, наприклад, пшеничні висівки - у Франції. За добу на фабриці випікають 30 тонн печива, процес виробництва якого розрахований похвилинно.

На фабриці виготовляють ще й торти, тут залучається більш ручна робота, на відміну від автоматизованого виробництва печива.

"Ми виготовляємо затяжне печиво - з мінімальним вмістом жиру та цукру, яке розраховане для дієтичного споживання", - розповіли у фабриці "Ярич".