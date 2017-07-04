Рада ЄС 17 липня ухвалить рішення щодо торговельних преференцій для України
Сьогодні Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні додаткові торговельні преференції.
Рада Європейського Союзу 17 липня ухвалить рішення про надання Україні додаткових торгових преференцій.
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Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Раді ЄС.
«Це рішення буде прийнято 17 липня в рамках засідання Ради ЄС з питань сільського господарства», - зазначили в Раді.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні додаткові торговельні преференції.
Згідно з досягнутими домовленостями, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як це раніше пропонувалося Єврокомісією, сечовина з пропозицій виключена.
Зокрема, встановлено такі річні квоти: для меду - 2,5 тис. тонн, томатів, оброблених - 3 тис. тонн, пшениці - 65 тис. тонн, кукурудзи - 625 тис. тонн, ячменю - 325 тис. тонн.
Преференції будуть введені на термін до трьох років як доповнення до Угоди про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі.
Як відомо, наприкінці вересня минулого року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на експорт низки українських товарів. Зокрема, на кукурудзу - на 650 тис. тонн, пшеницю - на 100 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - на 3 тис. тонн, виноградний сік - 500 тонн, оброблені томати - на 5 тис. тонн.
В Україні очікують, що додаткові торговельні преференції можуть набути чинності восени.
За даними міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, економічний ефект від прийняття Європарламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільгосппродукції в ЄС становитиме близько 196,95 млн дол.