Рада ЄС 17 липня ухвалить рішення щодо торговельних преференцій для України

Рада Європейського Союзу 17 липня ухвалить рішення про надання Україні додаткових торгових преференцій.

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Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Раді ЄС.

«Це рішення буде прийнято 17 липня в рамках засідання Ради ЄС з питань сільського господарства», - зазначили в Раді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні додаткові торговельні преференції.

Згідно з досягнутими домовленостями, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як це раніше пропонувалося Єврокомісією, сечовина з пропозицій виключена.

Зокрема, встановлено такі річні квоти: для меду - 2,5 тис. тонн, томатів, оброблених - 3 тис. тонн, пшениці - 65 тис. тонн, кукурудзи - 625 тис. тонн, ячменю - 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на термін до трьох років як доповнення до Угоди про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Як відомо, наприкінці вересня минулого року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на експорт низки українських товарів. Зокрема, на кукурудзу - на 650 тис. тонн, пшеницю - на 100 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - на 3 тис. тонн, виноградний сік - 500 тонн, оброблені томати - на 5 тис. тонн.

В Україні очікують, що додаткові торговельні преференції можуть набути чинності восени.

За даними міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, економічний ефект від прийняття Європарламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільгосппродукції в ЄС становитиме близько 196,95 млн дол.