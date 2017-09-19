У 2016 році українці з Польщі перевели до України 8 мільярдів злотих

У 2016 року українці, що працюють у Польщі, перевели до України 8 мільярдів польських злотих (2,22 мільярда доларів США).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу в Києві заявив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща з питань безпеки, консульських справ та східної політики Бартош Чіхоцкі.

"З радістю ми відзначаємо значне зростання економічного торгового обміну між нашими країнами в першому кварталі (2017 року) на 30%, і ми очікуємо, що в цьому році фінансові показники будуть ще вище", - сказав він.

Також Чіхоцкі підкреслив, що більше 1 мільйона 200 тисяч українців, які проживають і працюють у Польщі, минулого року переказали до України 8 мільярдів злотих. За його словами, це становить більше 3% ВВП України.