"Додому, к****!": під Гданськом п'яні поляки напали на українських заробітчан - ЗМІ

Група п’яних поляків напала на будинок у містечку під Гданськом, де мешкають українські заробітчани. Внаслідок нападу постраждали кілька громадян України, а також поляк – власник фірми, який намагався заступитися за своїх працівників, передає Zaxid.net.

Інцидент стався ще в ніч на неділю, 28 травня, однак розголос у польських ЗМІ отримав тепер. Тієї ночі кілька десятків п’яних місцевих поляків підійшли до будинку, у якому мешкали українці і почали кидати камінням та вигукувати ксенофобські гасла.

Як зазначає Gazeta Wyborcza, усі українці легально працюють у польській компанії, яка загалом налічує близько 60 співробітників, 24 з них – українці. Нападники побили власника компанії, громадянина Польщі, який намагався їх відігнати, а також кількох українців, які намагалися врятувати свого керівника.

Читайте такожНа Львівщині поліція розслідує осквернення меморіалів загиблим полякам

У ході нападу на будинок, де мешкають 10 українських співробітників польської фірми, а також дві жінки і двоє дітей, нападники використовували палиці, "розочки" з розбитих пляшок і бейсбольну биту. Кричали "П**** в Україну", "Польща для поляків!", "Додому, к****!".

Поліція затримала сімох нападників віком від 23 до 38 років. Усі, крім одного, були п’яні, в одного з нападників виявили кокаїн. Прокуратура уже порушила кримінальну справу "на підставі злочину на тлі етнічної та расової ненависті".

"Цим чоловікам висунуто звинувачення у зневажанні і погрозах позбавлення життя постраждалих через їхню національність, – заявив Тетяна Пашкевич, речник окружної прокуратури у Гданську. – Ще одне звинувачення стосується побиття двох постраждалих: поляка, в якого працювали іноземці, і громадянина України".

Як повідомляв УНІАН 4 травня, за останні дні у Польщі сталося два напади на українців через національність.