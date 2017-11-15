Українські експортери отримали вже 100 тисяч сертифікатів на вільну торгівлю в ЄС

Українські митниці з 1 січня 2016 року - початку дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом - видали 100 тисяч сертифікатів форми EUR.1 на товари українського походження, що поставляються в країни ЄС, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, стотисячний сертифікат було видано у жовтні поточного року Вінницькою митницею на яблука свіжі, які експортувалися з України до Австрії.

Найбільшу кількість сертифікатів видано на поставки до Польщі - 28,957 тисячі штук, або 29%, Німеччини - 13,643 тисяч штук, або 13%, Румунії - 8,042 тисячі штук, або 8%, Італії - 5,319 тисяч штук, або 5%

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України з метою забезпечення виконання функцій з видачі сертифікатів розробила програмно-інформаційний комплекс "Реєстр виданих сертифікатів форми EUR.1".

З 1 січня 2016 року митниці ДФС безкоштовно видають сертифікати на перевезення товару EUR.1 у відповідності з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом в повному обсязі набула чинності з 1 січня 2016 року.