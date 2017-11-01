Україна збільшила виручку від аграрного експорту до ЄС на 40%

Українські підприємства за перші дев'ять місяців поточного року експортували на ринок Європейського Союзу аграрної продукції на 4,177 млрд дол., що на 39,8% більше, ніж у січні-вересні минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«За результатами січня-вересня 2017 року експорт українських аграрних і харчових товарів до країн Європейського Союзу збільшився на 39,8% і становив 4,177 млрд дол. При цьому імпорт з європейських країн зріс на 11,7% і становив 1,581 млрд дол.», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, збільшення українського аграрного експорту на ринки країн ЄС відбулося в основному за рахунок зростання обсягів поставок кукурудзи (на 57,4%), ріпаку і його насіння (на 72,9%), соняшникової олії (на 23%). Крім того, значно збільшилися поставки м'яса і харчових субпродуктів птиці, меду, кондитерських виробів, маргаринової продукції, а також сорго і насіння льону.

За даними прес-служби, основними імпортерами української сільськогосподарської та харчової продукції серед країн ЄС є Нідерланди з часткою 17,6%, Іспанія (15,5%), Польща (12,9%), Італія (11,9%) і Німеччина (9,9%).

При цьому відомство зазначає, що на ринках ЄС зростає попит на українську готову продукцію.

«За січень-вересень 2017 року було експортовано вершкового масла на суму 12,6 млн дол., а за аналогічний період 2016 року ця цифра становила лише 5 тис. дол. Також зросли поставки українського морозива, згущеного молока, крохмалю, кондитерських виробів з цукру та ін.», - цитує прес-служба заступника міністра аграрної політики і продовольства з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

Прес-служба нагадала, що українські експортери вже повністю вичерпали квоти на безмитне ввезення до країн ЄС меду, пшениці, кукурудзи, ячменю, ячмінної крупи, борошна, цукру, оброблених томатів, яблучного і виноградного соків. Також частково вибрано додаткові торгові преференції, які набули чинності з 1 жовтня.

«Серед додаткових торгових преференцій, які набули чинності з 1 жовтня 2017 року, українські експортери вже повністю використали квоти на мед обсягом 2,5 тис. тонн. На 36,5% використані квоти на оброблені томати, а на 5,9% - квоти на ячмінну крупу і борошно. У повному обсязі поки що залишаються вичерпаними додаткові торгові преференції на виноградний сік - 500 тонн і овес - 4 тис. тонн», - додала прес-служба з посиланням на Трофімцеву.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства агарної політики і продовольства, українські сільгоспвиробники минулого року поставили на ринки Європейського Союзу аграрну продукцію на суму 4,242 млрд дол., що на 1,6% більше, ніж роком раніше. Таким чином, ринок ЄС у 2016 році зайняв 27,5% у загальній структурі аграрного експорту. Водночас частка країн Азії становила 45,9% (7,099 млрд дол.), Африки - 15,7% (2,424 млрд дол.), СНД - 7,7% (1,185 млрд дол.) і США - 0,3 % (44,9 млн дол.).

Додаткові торгові преференції Європейського Союзу для України, остаточно затверджені Європейським парламентом 13 вересня, набули чинності 1 жовтня, за винятком лібералізації експорту ячменю, пшениці і кукурудзи - ці преференції набудуть чинності 1 січня.

Згідно з досягнутими домовленостями, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією. Сечовину з пропозицій виключено. Зокрема, встановлено такі річні квоти: для меду - 2,5 тис. тонн, томатів оброблених - 3 тис. тонн, пшениці - 65 тис. тонн, кукурудзи - 625 тис. тонн, ячменю - 325 тис. тонн. Преференції буде запроваджено на строк до трьох років як доповнення до Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.