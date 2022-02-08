Збільшення годин для сну дає позитивний результат навіть при відсутності інших рекомендацій щодо зміни способу життя.

Сон людини і споживання нею калорій протягом дня пов'язані.

Це підтвердило нове дослідження директора Чиказького центру сну при Чиказькому університеті, доктора Есри Тасалі, передає medikforum. Зокрема, дослідження показало, що достатня кількість сну на добу впливає на споживання калорій і може змінити уявлення про втрату ваги.

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Результати рандомізованого клінічного дослідження за участю 80 дорослих опубліковано в журналі JAMA Internal Medicine. Вчені виявили, що молоді люди з надмірною вагою, які зазвичай спали менше 6,5 годин на добу, змогли збільшити тривалість сну в середньому на 1,2 години за ніч після індивідуального консультування з гігієни сну. Це збільшення призвело до зниження споживання калорій на 270 ккал в день в порівнянні з контрольною групою.

"За минулі роки ми та інші вчені показали, що обмеження сну впливає на регуляцію апетиту, що призводить до збільшення споживання їжі і піддає ризику збільшення ваги", - розповіла Тасалі.

В цілому, люди, які збільшили тривалість сну, змогли знизити споживання калорій на 270 ккал в день, що може привести до втрати 12 кг протягом трьох років при довгостроковому збереженні ефекту.

Найдивовижнішим аспектом дослідження була простота втручання. Всього після одного сеансу консультування учасники збільшили середню тривалість сну більш ніж на годину на добу. Незважаючи на відсутність інших приписів щодо зміни способу життя, у більшості учасників значно зменшилася кількість споживаної їжі, а деякі споживали в день на 500 калорій менше.

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