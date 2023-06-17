Вчені зазначили, що часто шкідливі викиди з кухні розповсюджуються по всій квартирі і залишаються там ще кілька годин.

Використання одного пальника газової плити може підвищити концентрацію бензолу в приміщенні, до рівня, навіть перевищуючого той, що виникає при тютюновому димі.

Дослідники зі Стенфордської школи виміряли викиди бензолу з плит у 87 домоволодіннях у США та виявили, що газові плити викидають бензол, концентрація якого в приміщеннях часто перевищує контрольні показники для здоров'я, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, повідомляє The New York Times.

Дослідники виявили, що в третині будинків один газовий пальник або духовка, увімкнена на 350 градусів за Фаренгейтом протягом 45 хвилин, підняли в приміщенні рівень бензолу вище верхнього діапазону концентрацій, порівнянних з тими, що виникають при тютюновому димі.

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Вчені зазначили, що часто шкідливі викиди з кухні розходяться по всій квартирі і залишаються там протягом декількох годин.

При цьому викиди від електричних і індукційних плит незначні, як показало дослідження вчених зі Стенфорда.

Онколог Дженіс Л.Кірш, коментуючи результати дослідження, заявила, що рівні бензолу від газових плит в домівках людей, викликають тривогу.

"Ми знали, що при спалюванні метану виходить бензол. Але проведення вимірювань - це прорив, і рівні вищі, ніж очікувалося. Це набагато небезпечніше", - сказала доктор Кірш.

Вона зазначила, що люди піддаються впливу шкідливих хімічних речовин поза своїми будинками - це вихлопні гази, дим від заводів і фабрик, лісових пожеж. Але вдома вони можуть контролювати рівень шкідливих речовин. За її словами, люди можуть купувати індукційні плити, користуватися тостерами, електрочайниками і провітрювати приміщення.

Небезпека бензолу для людини

Міжнародне агентство ООН з вивчення раку та Агентство з охорони навколишнього середовища США визначають бензол як канцероген. Вдихання хімічної речовини може збільшити ризик лейкемії та лімфоми, а також інших серйозних захворювань. Лікарі кажуть, що жоден рівень впливу бензолу на людину не є безпечним.

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