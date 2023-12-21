Пізній прийом їжі може бути пов'язаний з печією, порушенням сну, проблемами обміну речовин.

Багато хто з нас після довгого трудового дня хоче смачно поїсти, але, якщо ви зробите регулярними перекушування пізно ввечері, це може мати непередбачені наслідки для здоров'я.

Згідно недавньому дослідженню харчових звичок, майже 60% дорослих американців заявили, що для них нормально їсти після 9 години вечора. Людський організм навчився переробляти поживні речовини протягом дня, а також зберігати енергію вночі, сказала Марі-П'єр Сен-Онге, фахівець з харчування та сну з Колумбійського університету. За її словами, порушення цього природного ритму може викликати проблеми, пише The New York Times.

Наприклад, кілька досліджень показали, що вечеря за три години до сну може погіршити симптоми печії або кислотного рефлюксу. А інші дослідження показали, що прийом їжі за одну-три години до сну призводить до порушень сну.

Відео дня

Однак найбільш інтригуюче дослідження пізнього прийому їжі було зосереджено на його взаємозв'язку з масою тіла та метаболічним здоров'ям, зазначив Френк Шир, невролог з Бригама та жіночої лікарні в Бостоні. Він зазначив, що ті, хто їв прямо перед сном мали надмірну вагу або ожиріння, в порівнянні з тими, хто не їв в цей час.

Дослідження 2023 року, в якому взяли участь понад 850 дорослих у Британії, показало, що ті, хто регулярно перекушували після 21:00, мали більш високі рівні маркера ризику діабету, а також більш високі скачки рівня цукру і жирів в крові, ніж у тих, хто зазвичай не перекушував пізно ввечері.

Дослідження показують, що, якщо можливо, краще уникати їжі за три-чотири години до нічного сну. Це матиме позитивний вплив на здоров'я в довгостроковій перспективі. А також може зменшити симптоми кислотного рефлюксу, який може заважати сну.

Якщо ви працюєте позмінно, прийом їжі пізно ввечері може виявитися неминучим, в такому випадку, як радять фахівці, намагайтеся їсти найбільше між 7:00 і 19:00.

Інші новини про харчування

Вчені вже давно попереджають, що вживати їжу потрібно за кілька годин до відходу до сну. Однак через сучасний ритм життя слідувати цій пораді вдається не завжди. Тож дієтологи назвали топ-5 продуктів для нічного перекусу, які не зашкодять.

Вас також можуть зацікавити новини: