Вона попередила, що не вся вівсянка однаково корисна.

Вівсянка вважається "здоровим" сніданком, проте дієтологи стверджують, що не слід вважати кожен сніданок, приготований з вівсянки корисним для себе.

Дієтолог Ніколь Сохай зазначила, що вся вівсянка має однаковий склад поживних речовин, але в вівсянці швидкого приготування є добавки, які прискорюють процес, пише Delish. Міцні і жувальні вівсяні пластівці перетравлюються довше, а це значить, що людина довше залишається ситою. Дієтолог підкреслила, що саме в цьому і є різниця між звичайними вівсяними пластівцями і вівсяними пластівцями швидкого приготування.

Фахівець розповіла, що вівсянка - це цільне зерно, що містить бета-глюканову клітковину, резистентний крохмаль, негемове залізо, що робить її корисним вибором для веганів і вегетаріанців, а також магній, кальцій і марганець.

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Дієтолог зазначила, що клітковина бета-глюкану може допомогти підтримувати здоровий рівень холестерину і, отже, здоров'я серця. Також вона може запобігти різкому підвищенню рівня цукру в крові.

Вівсянка також може бути корисною для здоров'я кишківника. "Резистентний крохмаль - це тип пребіотика, який живить мікробіом товстого кишківника, що призводить до добре збалансованої кишкової флори", - сказала Сохай.

Незважаючи на численні переваги вівсянки для здоров'я, Сохай зазначила, що "дієта з надлишком вуглеводів негативно впливає на рівень цукру в крові та тригліцериди, а також на здоров'я печінки".

Людям, які страждають на діабет, Сохай рекомендує їсти вівсяну кашу з яйцями або грецьким йогуртом, щоб підвищити рівень білка та уповільнити травлення та підвищення рівня цукру в крові.

Експерт зазначила, що питання про те, чи вважається вона "корисною", досить індивідуальне і залежить від приготування. Наприклад, в пачку вівсянки швидкого приготування додано 12 грамів цукру. Тим часом приготування вівсянки самостійно дозволяє контролювати додавання цукру.

Сохай зазначила, що вівсянка відмінне рішення для сніданку, особливо якщо в неї додати корисні насіння, горіхи або фрукти.

Найкорисніша каша

За результатами численних досліджень гречка - безсумнівно найкорисніша каша для людини. Вона є лідером за вмістом антиоксидантів серед круп. Гречка не містить глютену, який є сильним алергеном. У ній багато клітковини, складних вуглеводів і вітамінів. Фолієва і пантотенова кислота в складі крупи корисні для профілактики серцевих захворювань.

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