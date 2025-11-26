Може уповільнювати біологічне старіння: вчені виявли новий бік кави

Любителі кави мають кращі аналізи крові за важливим показником.

Дослідження показало, що любителі кави можуть жити на п'ять років довше, ніж ті, хто від кави утримується, пише сайт The Independent.

Кава, але не більше чотирьох чашок (або еквівалент 400 мг кофеїну на день) на день, може уповільнити біологічне старіння шляхом подовження теломер – структур, що захищають кінці хромосом. Коротша довжина теломер у цих клітинах пов'язана з підвищеним ризиком певних вікових захворювань і вважається маркером клітинного старіння. Вчені виявили, що у помірних кількостях споживання кави може мати позитивний ефект, але у великих дозах має зворотний ефект.

"Споживання кави до ліміту рекомендованих чашок на день було пов’язане з п’ятирічним молодшим біологічним віком порівняно з тими, хто не п’є каву", – зазначають автори дослідження.

Дослідники припустили, що потужні антиоксидантні та протизапальні сполуки, що містяться в каві, можуть бути відповідальними за прискорення біологічного старіння та подовження теломер. Такі висновки опубліковані в журналі BMJ Mental Health.

Теломери розташовані на кінці хромосом, щоб запобігти їхньому зношуванню або заплутуванню - як пластикові кінчики на шнурках взуття. З віком теломери коротшають. Але ці структури чутливі до дієти та, можливо, до кави, яка при помірному вживанні пов'язана з різними перевагами для здоров'я.

Вчені вивчили зразки крові учасників дослідження, вимірявши довжину теломер у лейкоцитах. Вони виявили, що у тих, хто випивав чотири чашки кави на день, довжина теломер була порівнянною з біологічним віком на п'ять років молодшою, ніж у тих, хто не п'є каву. У тих, хто випивав більше п'яти чашок кави на день, спостерігалося пошкодження клітин.

Дослідники припускають, що переваги кави проти старіння зумовлені її антиоксидантними властивостями.

"Теломери дуже чутливі як до оксидативного стресу, так і до запалення, що ще раз підкреслює, як споживання кави може допомогти зберегти клітинне старіння у популяції, патофізіологія якої може сприяти прискореному старінню", – пояснили дослідники.

Водночас доктор Елізабет Акам, старший викладач біологічних наук в Університеті Лафборо, яка не брала участі в дослідженні, розповіла виданню, що дослідникам слід було б звернути увагу на сполуки, що містяться в каві, такі як кофеїн , у крові.

"Примітним обмеженням цього дослідження є те, що воно розглядає "каву" як одну речовину. Однак кава містить багато різних сполук, і ми не знаємо, які з них були введені, в яких дозах або скільки насправді потрапило в кров", – сказала вона.

Більше досліджень про вплив кави

Нагадаємо, що вживання кави може знижувати ризик розвитку нерегулярного серцебиття. Хоча дуже поширена протилежна думка. У результаті дослідження вчені виявили значне зниження повторних нападів аритмії у пацієнтів, які регулярно пили невелики дози кави.

