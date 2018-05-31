"Синій кит" у Києві: 16-річна дівчина ледь не стала жертвою "групи смерті" (фото)

На Хрещатику 16-річна учасниця групи «Синій Кит» порізала собі вени.

У середу, 30 травня, в Києві на вулиці Хрещатик неповнолітня учасниця групи «Синій Кит» порізала собі вени. Дівчину госпіталізували.

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Інцидент стався близько 23:20, передає "Інформатор". Як розповіли друзі потерпілої, їхня подруга у соціальній мережі перебуває у групі для підлітків «Синій Кіт». Завдання такої групи - демотивувати підлітків і підштовхувати їх на самогубство.

У цей вечір їхня компанія гуляла і розпивала спиртні напої в центрі міста на Хрещатику. Дівчина через нерозділене кохання до хлопця намагалася накласти на себе руки. Вона розбила скляну пляшку й уламками битого скла почала різати собі руку в ділянці передпліччя.

Рука була пошкоджена і лилася кров. Друзі постраждалої викликали швидку допомогу. 16-річну дівчину госпіталізували до лікарні.

Раніше у поліції розповіли, що найбільш вразливими до дій зловмисників з так званих «груп смерті» в інтернеті є підлітки віком 13-17 років.