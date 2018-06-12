Скандал через заяву заступника Супрун: Гройсман запропонував Лінчевському у позаробочий час допомагати онкохворим

"Знайдіть хоспіс, онколікарню – в позаробочий час, як фаховий лікар і добра людина – допоможіть і підтримайте", - заявив Гройсман.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив заступнику міністра охорони здоров'я Олександру Лінчевському пропозицію про можливу допомогу хворим в онколікарнях та хосписах у вільний від роботи час.

Як повідомляє Урядовий портал, про це Гройсман сказав під час зустрічі з в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун та Лінчевським, на якій обговорювалася ситуація навколо коментаря результатів звіту Рахункової палати щодо лікування онкохворих за кордоном.

Прем’єр-міністр сказав, що знає Лінчевського як лікаря, практика, який стикається з різними ситуаціями.

«Було б добре, якби ваші подальші кроки дали всім розуміння, хто ви є насправді, які у вас погляди, принципи і моральні якості – на конкретних діях», - заявив прем'єр.

У відповідь Лінчевський висловив жаль з приводу того, що його слова, взяті із закритого засідання, були перекручені, хоча насправді йшлося якраз про захист програми допомоги онкохворим.

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«Я залишаюся лікарем. У вільний, поза Міністерством, час я працюю в лікарні, бачу пацієнтів щодня. Роки навчання і роботи присвячені допомозі пацієнтам – незалежно від того, що кажуть навколо. Я працював і залишаюся працювати лікарем», – сказав Лінчевський.

Глава уряду заявив, що говорити можна багато, але є дії. «Пропоную більше приділити увагу у вашій професійній діяльності, як лікаря, догляду, супроводженню й лікуванню онкохворих. Це проявить всі ваші якості і не буде інших тлумачень ваших слів. Можна говорити багато, але є дії. Знайдіть хоспіс, онколікарню – в позаробочий час, як фаховий лікар і добра людина – допоможіть і підтримайте. А тим, хто говорив про вас, я пропонував би подивитися на вас з іншої сторони і потім зробив би висновки. Я хочу тут справедливості», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтернеті розгорівся скандал через слова Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном. Витяг зі стенограми виступу Лінчевського на засіданні Рахункової палати навів Онкологічний портал України.

Лінчевський заявив, що слова з його виступу на засіданні Рахункової палати, які образили онкохворих, були вирвані з контексту і не відображають позицію міністерства.

11 червня Супрун повідомила, що Комісія вищого корпусу державної служби не знайшла в діях Лінчевського дисциплінарного проступку.