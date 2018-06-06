"Це рак... Вони всі помруть без варіантів": опубліковано запис скандальної заяви чиновника МОЗ (аудіо)

Скандал вибухнув довкола заяви заступника Супрун щодо лікування онкохворих українців за кордоном.

З'явився запис скандальної заяви заступника в.о. міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського на засідання Рахункової палати щодо лікування онкохворих українців за кордоном.

Посилання на аудіо на своїй сторінці у Facebook оприлюднив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан.

"Задля недопущення різних інтерпретацій заяв Лінчевського було ухвалено рішення також оприлюднити аудіозапис його виступу, щоб громадськість могла з ним ознайомитися і не виникало жодних питань", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Інтернеті розгорівся скандал через слова Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном. Витяг зі стенограми виступу Лінчевського навів Онкологічний портал України.

«Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використанні грошей. У сухому залишку – 25% пацієнтів, власне, вмирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми - 0%. Ці проблеми. Тобто ці онкологічні захворювання, які, власне потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго», - йшлося в опублікованому витягу зі стенограми.

Лінчевський заявив, що слова з його виступу на засіданні Рахункової палати, які образили онкохворих, були вирвані з контексту і не відображають позицію міністерства.

Після цього активісти та пацієнти вимагали звільнити Лінчевського.Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив відкрити стосовно Лінчевського дисциплінарне провадження.

5 червня Пацкан заявив, що, згідно з результатами аудиту Рахункової палати, МОЗ протягом 2016-2017 років неефективно використало 286 млн грн бюджетних коштів, виділених для лікування онкохворих за кордоном, ще 24 млн грн були використані з порушенням законодавства.