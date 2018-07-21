Супрун дала поради українським батькам, як вберегти дитину від стресу

Вона зазначила, що, наприклад, неочікувані візити до лікарні можуть насторожити дитину, тому радить розповісти їй заздалегідь про візит до лікаря.

Найкращий спосіб вберегти дитину від стресу - навчити її долати негативні емоції.

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Про це написала на сторінці в соцмережі в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. «Буває важко вберегти дитину від незвичайних чи стресових ситуацій. Тож найкращий спосіб допомогти - навчити дитину як пережити стрес та негативні емоції. Такою стресовою ситуацією може стати відвідування лікарні. Незвичайне місце, незнайомі люди та речі можуть викликати негативні емоції, інколи навіть страх. В цьому випадку роль батьків надзвичайно важлива, адже саме в ці моменти діти потребують турботи та підтримки», - написала вона, додавши кілька порад.

1. Попереджайте про візит до лікаря. "Неочікувані візити до лікарні можуть насторожити дитину. Тому розкажіть заздалегідь, що ви збираєтесь до лікаря та з якою метою", - радить Супрун.

2. В лікарні дітям потрібно все пояснювати. "Вони повинні розуміти, де знаходяться і що відбувається. Пояснюйте їм, що робить лікар, за можливості, розповідайте щось приємне, щоб відволікти від процедур. Розкажіть, коли і за яких умов повернетесь додому. Завжди чесно розповідайте дитині, що її чекає в поліклініці чи лікарні", - написала вона.

3. Виховуйте базову довіру до лікаря. "Ми з дитинства пам'ятаємо, як часто страшно та неприємно було лікуватись. Щоб запобігти негативним емоціям, варто налагодити довірливі стосунки з лікарем, найкраще - мати постійного лікаря, з яким дитина знайома", - зазначає Супрун.

4. Використовуйте позитивні стимули. "Наприклад, пообіцяйте, що опісля ви зробите разом щось приємне. Замість докорів чи погроз використовуйте слова підбадьорення й підтримки. Якщо дитина переживає, можна також взяти з собою її улюблену іграшку чи книгу. Пам’ятайте, позитивні емоції сприяють одужанню", - пояснює Супрун.

5. Подбайте про себе. "Перебування в лікарні не завжди спокійний досвід і для батьків через переживання та надмірну кількість емоцій. Ваша втома та поганий настрій можуть передаватись дитині. Тому не забувайте турбуватись і про себе, адже якщо ви покажете страх чи інші негативні емоції - діти можуть почуватись так само. Спокійні та позитивно налаштовані батьки передають такий настрій і своїм дітям", - зазначає вона.