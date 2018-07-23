В Одесі у дитсадку сталося масове отруєння: у соцмережах пишуть про 50 постраждалих

У соціальних мережах з'явилась інформація про отруєння близько 50 дітей.

В Одесі поліція сьогодні розпочала перевірку за фактом масового отруєння дітей в дитячому садку №135, розташованому на вулиці Черняховського.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, йдеться про заклад, розташований у Приморському районі міста.

Перевірку розпочато у зв'язку з появою у соціальних мережах інформації про отруєння близько 50 дітей.

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«З метою всебічної та об'єктивної перевірки зазначеної інформації відомості зареєстровано у встановленому законом порядку», - повідомили в главку.

Як повідомила начальник департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич, сьогодні заклад було закрито. Наразі в ньому працюють співробітники всіх відповідних служб, проводиться санітарна обробка.

«У п'ятницю після обіду дітям стало недобре - у них боліли животи. Всього з такими симптомами у нас 16 дітей. Одна дитина в інфекційній лікарні з підозрою на ротавірусну інфекцію, але поки немає результатів аналізів, точної відповіді ми дати не можемо», - заявила Буйневич.

За словами батьків, у дітей у п'ятницю спостерігалася блювота, діарея тощо.