Їли в'ялену рибу: у Києві двоє людей потрапили до лікарні з ботулізмом

Обидва вживали рибу, самостійно виловлену та в’ялену.

У столиці продовжують фіксувати нові випадки захворювання на ботулізм.

Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє прес-служба КМДА.

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"В інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває двоє пацієнтів із цим інфекційним захворюванням", - розповіла вона.

Обидва вживали рибу, самостійно виловлену та в’ялену. Наголошується, що потрібно відмовитися від вживання небезпечних продуктів - риба (солона, в’ялена та копчена), домашня консервація (особливо овочі та гриби), шинка, ковбаса.

Як повідомляв МОЗ, з початку 2018 року станом на 5 липня в Україні зареєстровано 60 потерпілих від ботулізму осіб, 4 з яких померли.