Їли в'ялену рибу: у Києві двоє людей потрапили до лікарні з ботулізмом
12:42, 27 липня 2018Країна
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Обидва вживали рибу, самостійно виловлену та в’ялену.
Медики радять відмовитися від небезпечних продуктів у спеку / фото УНІАН
У столиці продовжують фіксувати нові випадки захворювання на ботулізм.
Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє прес-служба КМДА.
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"В інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває двоє пацієнтів із цим інфекційним захворюванням", - розповіла вона.
Обидва вживали рибу, самостійно виловлену та в’ялену. Наголошується, що потрібно відмовитися від вживання небезпечних продуктів - риба (солона, в’ялена та копчена), домашня консервація (особливо овочі та гриби), шинка, ковбаса.
Як повідомляв МОЗ, з початку 2018 року станом на 5 липня в Україні зареєстровано 60 потерпілих від ботулізму осіб, 4 з яких померли.
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